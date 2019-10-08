Сеул, , 15:00 — REGNUM Южная Корея за последние 13 лет потратила 45,8 триллиона вон (38,3 миллиарда долларов) на покупку оружия из-за рубежа. При этом Соединённые Штаты являются крупнейшим продавцом, на их долю приходится примерно 80% от общего объема.

Южная Корея потратила в общей сложности 35,8 триллиона вон на американское оружие в период 2006—2018 годов. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Самым крупным контрактом, подписанным за это время, стала сделка на сумму более 7 триллионов вон по покупке 40 истребителей-невидимок пятого поколения F-35A. В настоящее время Южная Корея получила уже 8 данных боевых машин. К 2021 году ВВС страны должны иметь в строю 40 истребителей F-35A.

Впервые вооружённые силы Южной Кореи публично продемонстрировали данные самолёты 1 октября 2019 года на 71-й День Вооруженных сил страны и по случаю 70-летия со дня создания ВВС Южной Кореи. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Германия была вторым по величине продавцом оружия в Южную Корею с объёмом продаж в 4,1 триллиона вон, за ней следуют Великобритания с 1,38 триллиона вон и Израиль с 1,27 триллиона вон.