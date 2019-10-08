Горки-9, Московская область, , 14:55 — REGNUM Обсуждение важного законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений затянулось. Документ нужно вынести на рассмотрение на ближайшем заседании правительства, заявил 8 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с заместителями.

Совещание с вице-премьерами Government.ru

Медведев назвал естественными многочисленные споры вокруг законопроекта. Нужно учесть специфику отдельных отраслей и необходимость определения общих правил, согласно которым будут защищены права инвесторов, пояснил он.

Дискуссию пора завершать, нужно выходить на окончательное решение, подчеркнул глава правительства и призвал вынести законопроект на заседание правительства 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Медведев рассказал о законопроекте, направленном на защиту и поощрение капитальных вложений, на развитие инвестиционной деятельности. Специальные условия обеспечат инвесторам стабильность работы вне зависимости от изменений в административно-правовой сфере, отмечал он.

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