Москва, , 14:53 — REGNUM Мероприятия по развитию внешней энергетической инфраструктуры БАМа и Транссиба и сроки их проведения требуют конкретики, считают в компании «Российские железные дороги».

Транссиб возле Байкала Алексей Задонский

Накануне директор по энергетическому комплексу ОАО «РЖД» Валентин Санько выступил на Российской энергетической неделе — 2019, где предложил активизировать работу на Восточном полигоне в соответствии с «майским» указом президента России.

По словам представителя компании, сегодня максимальная электрическая мощность в границах железных дорог Восточного полигона составляет около 5,1 ГВт. Для увеличения перевозок грузов в дальневосточные порты к 2025 году более чем в полтора раза, пояснил Санько, потребуется усилить объекты энергетики на 3,6 ГВт.

III Международный форум «Российская энергетическая неделя» прошёл в Москве в ЦВЗ «Манеж» в период с 2 по 5 октября 2019 года. Центральным событием первого дня Российской энергетической недели стало пленарное заседание «Энергетическое партнерство для устойчивого развития» с участием президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД увеличат объём инвестиций в обновление инфраструктуры БАМа в 2,5 раза