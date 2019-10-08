Как сообщило на пресс-конференции Чешское статистическое управление, население страны в 2018 году достигло рекордного уровня с момента окончания Второй мировой войны и составило 10 649 800 человек. Об этом сообщает издание prague-express.cz.

Прага, , 14:53 — REGNUM Прирост населения по отношению к 2017 году составил 40 тысяч человек, но только три процента из этого числа обеспечены рождаемостью. 38 800 новых жителей Чехии — это иностранцы.

Всего за десять последних лет население Чехии выросло на 183 300 человек, и в основном это мигранты. Среди них абсолютно преобладают переселенцы с Украины. Словаки, которые долгие годы жили с чехами в одном государстве и которых здесь почти не считают за иностранцев, — только на втором месте.

Кроме того, в 2018 году в стране отмечено рекордное за 10 последних лет количество заключённых браков — 54 470.