Сеул, , 14:55 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Seoul запустит новый прямой рейс во Вьетнам. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Инчхон — Нячанг будет осуществляться семь раз в неделю с 18 декабря текущего года.

Известно, что после введения данного рейса авиакомпания увеличит число маршрутов во Вьетнам до трех (включая рейсы до Дананга и Ханоя).

По словам представителей компании, Air Seoul намерена сократить число маршрутов в Японию до 25%, а также увеличить число авиарейсов в Юго-Восточную Азию, включая Китай и Вьетнам.

«В будущем мы намерены увеличить число авиарейсов, среднее время полетов которых составит около 5 часов, а также повысить качество предоставляемого сервиса», — отметили в компании.