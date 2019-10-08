Киев, , 14:50 — REGNUM На Украине из-за долгам по зарплате в очередной раз бастуют шахтеры, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 октября.

На этот раз забастовка горняков происходит на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области — здесь бастуют работники шахт «Новодружеская» и «Горная», к ним готовы присоединиться представители шахты им. Капустина.

Как уточняет глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, шахтеры прекратили добычу угля. Проблемные шахты входят в состав ПАО «Лисичанскуголь», долг составляет около 120 млн гривен. Волынец подчеркивает, что в случае непогашения долгов шахтеры готовы перенести протестные действия в столицу Украины.

ИА REGNUM напоминает, что кабинет министров Украины в середине августа этого года выделил 250 млн грн на частичную выплату задолженности шахтерам, которая на тот момент составляла 923,4 млн грн. В октябре стало известно, что правительство предлагает внести изменения в бюджет на 2019 год, предусмотрев 1 млрд грн дополнительного финансирования на зарплату шахтерам, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Эксперты заявляли, что в октябре сумма задолженности по государственным угледобывающим предприятиям вырастет до 1,3 млрд грн.

«И тенденция к росту задолженности по выплате заработной платы будет оставаться. Шахтеры не выдерживают и вынуждены прибегать к акциям протеста», — отмечал ранее Волынец.