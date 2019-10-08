Кострома, , 14:49 — REGNUM В 2019 году в план ремонта в Костромской области попали 138 дворов, сообщает ГТРК «Кострома». На 83 объектах работы уже завершены, на 47 продолжаются. На 8 — даже не начинались.

ООО «СтальГрад» должно было отремонтировать внутридворовые проезды в городе Волгореченске в июле, однако работы так и не начались. В Костромском районе лишь в начале октября провели торги по выбору подрядчика для асфальтирования трех придомовых территорий. В городе Буе благоустройство 6 дворов находится в начальной стадии.

«По всем этим объектам работы ведутся, ведутся в полный рост, с асфальтом мы должны завершить до 15 октября. Возможно, будет некоторая пауза, поскольку выпал снег неожиданно. По прогнозам он должен был выпасть еще через неделю-полторы, мы рассчитывали до 15 октября закончить с асфальтом. Сейчас, если снег сойдет, мы возьмем небольшую паузу, выждем подходящий момент для того, чтобы с соблюдением технологий завершить работы по асфальтированию», — отметил первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Александр Кудряшов.

Компания «СтальГрад», не выполнившая обязательства, внесена в списки недобросовестных поставщиков. 2 года она не сможет участвовать в торгах на ремонтные работы в Костромской области.