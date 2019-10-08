Калуга, , 14:59 — REGNUM Более 56 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет за 9 месяцев 2019 года, сообщил 8 октября корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника Калужской таможни Константин Меркешкин.

В 2019 году таможенное декларирование товаров в регионе осуществляли 1576 участников внешнеэкономической деятельности. С начала года таможенниками было оформлено более 62 тысяч деклараций на товары. Товарооборот составил 3,9 млрд долларов США, а грузооборот — более 1 млн тонн. В отчётном периоде принято 374 решения о классификации товара, довзыскано таможенных платежей на сумму более 224 млн рублей. Тарифных преференций предоставлено на общую сумму более 314 млн рублей, скорректирована таможенная стоимость 5634 декларированных товаров, а таможенные платежи составили более 1,5 млд рублей.

«В настоящее время на территории области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов — модернизируются производственные площадки, ввозится новое оборудование, что обеспечивает дополнительное поступление таможенных платежей в федеральный бюджет» — сказал Константин Меркешкин

Деятельность Калужской таможни в 2019 году осуществляется с применением современных технологий, которые упрощают и ускоряют проведение таможенных операций. Продолжают развиваться такие технологии, как автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары без участия инспекторов. Так, более половины всех деклараций на товары регистрируется на таможенных постах в автоматическом режиме.

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