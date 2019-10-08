Лондон, , 14:54 — REGNUM Процедура выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) уже принесла потери британской экономике. Соответствующий доклад 8 октября опубликовал Институт фискальных исследований в Лондоне.

По данным ученых, стремление правительства страны к Brexit привело к тому, что экономика страны потеряла £60 млрд ($73,8 млрд по курсу), что составляет около 2,5−3% от ее общего объема. В лондонском институте считают, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашений с Брюсселем, национальный долг Туманного Альбиона станет в два раза больше и составит £100 млрд ($123 млрд по курсу), что будет максимумом за последние 50 лет.

Также в докладе отмечается сокращение инвестиций в предприятия Великобритании.

Напомним, после референдума, проведенного в Великобритании в 2016 году, официальный Лондон объявил о намерении выйти из Евросоюза. Ожидалось, что процедура Brexit будет закончена в марте 2019 года, но процесс затянулся из-за разногласий в британском парламенте по условиям выхода. Срок был перенесен на 31 октября.