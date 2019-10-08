Москва, , 14:46 — REGNUM По итогам сентября 2019 года самым продаваемым автомобилем на российском вторичном рынке стал Ford Focus. Об этом 8 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным сайта, в сентябре 2019 года модели Ford Focus поменяли 11 213 автовладельцев. Это на 5,6% меньше, чем было перепродано за сентябрь 2018 года.

Второе место в списке самых популярных подержанных автомобилей занимает модель Lada 2114. Перепродажи этой машины упали на 9% по сравнению с прошлым годом, до 11 160 единиц. Тройку лидеров замыкает ещё одна отечественная модель — Lada 2107. За отчётный период было перепродано 9516 авто данной модели, что на 10,7% меньше результата прошлого года.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Hyundai Solaris (9195 ед.) и Lada 2170 Priora (9024 ед.).

Напомним, в сентябре 2019 года на вторичным авторынке РФ было перепродано 400 840 легковых машин, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Названа самая распространенная модель легкового авто в России