Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону может появиться школа. Власти пытаются через суд заставить застройщика построить образовательное учреждение, рассчитанное на 1 тыс. 275 мест.

Исковое заявление в суд к компании «ККПД-Инвест» подал департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону, уточняет «Коммерсантъ». Договор аренды участка был заключен между участниками судебной тяжбы в 2012 году. В 2014 году землю разделили, закрепив за «ККПД-Инвест» обязанность построить школу. В мае 2019 года попытка застройщика расторгнуть договор аренды успехом не увенчалась.

ИА REGNUM напоминает, что ранее исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко остался недоволен работой чиновников в части исполнения указов президента России. Кроме того, временный глава горадминистрации пригрозил запретить строительство жилья из-за дефицита социальных объектов.

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