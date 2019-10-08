Москва, , 14:40 — REGNUM Автомобили иностранного производства могут стать для жителей России еще дороже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Минпромторг РФ ищет варианты для сохранения локальным производителям машин компенсации утилизационного сбора и видит выход в повышении импортных пошлин. Без сохранения утильсбора производство автомобилей в России теряет всякую рентабельность, а на фоне падающей платежеспособности населения и вовсе грозит массовыми убытками заводам и производствам.

В настоящее время барьер для импорта легковых машин составляет около 30%. В ближайшем будущем он может быть увеличен до 40−45%, что тут же скажется на стоимости автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Владельцы автомобилей со стоимостью от 3 млн руб., а это в основном объеме иностранные бренды, уже обложены «налогом на роскошь» и платят повышенный сбор из-за дифференцированного подхода к количеству лошадиных сил.

Если за счет сохранения утилизационных льгот и их пересмотра на повышение вырастет ценник на сами автомобили, покупатели явно не обрадуются. Это, в свою очередь, скажется на параметрах продаж и прибыли автосалонов.

Сейчас на рынке неплохо себя чувствуют крупные альянсы по продаже автомобилей, но мелким автосалонам приходится совсем несладко. Какое-то время ретейл сможет лавировать на рынке, предлагая покупателям дисконт на модели предыдущего года, и распродавая то, что «зависло» на складах, но дальше придется искать какую-то менее стрессовую розничную модель продаж», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Protolabs, в ближайшие три года популярные европейские автобренды могут исчезнуть.

Читайте также: https://regnum.ru/news/economy/2741275.html