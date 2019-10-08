Новосибирск, , 14:37 — REGNUM Аграрии Новосибирской области обмолотили более 1,4 млн га зерновых культур — 99,4% уборочной площади. Полностью завершили уборку урожая 24 района из 30, последние гектары зерновых в остальных районах планируется обмолотить до 10 октября, сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Сбор зерновых культур сейчас составляет более 2,5 млн тонн при урожайности 18,3 ц/га. Для проведения уборочных работ сельхозпроизводителям региона было выделено почти 700 млн рублей господдержки. Всего новосибирским аграриям с начала года было перечислено 2,4 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей — средства федерального бюджета, 1,3 млрд рублей — областного.

По планам, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году в Новосибирской области составит порядка 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки (на уровне 2018 года). Профицит зерна должен составить около 800 тыс. тонн, в том числе вывоз на экспорт порядка 400 тыс. тонн.