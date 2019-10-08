Киев, , 14:35 — REGNUM Национальный банк Украины на вторник, 8 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,87 грн, к евро — на уровне 27,34 грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что по сравнению с предыдущим рабочим днем, 7 октября, доллар и евро существенно подорожали. За последние семь дней — с 1 по 8 октября — гривна ослабла по отношению к доллару уже на 79 копеек, хотя весь сентябрь стабильно укреплялась.

Вместе с тем, курс гривны по-прежнему далек от заложенных в госбюджет показателей ($1 — 29,4 грн), что грозит Украине дополнительным дефицитом средств.

В свою очередь, Нацбанк Украины выступил с разъяснением, что курс гривны формируется под действием рыночных факторов и в зависимости от баланса спроса на валюту и ее предложения. Регулятор подчеркивает, что он только рассчитывает официальный курс гривны на основе всех сделок, совершенных на межбанковском валютном рынке на протяжении торгового дня.

В Нацбанке признали укрепление гривны в течение последних месяцев, что связано с двумя новыми фундаментальными факторами — устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых.

«Никто не может с уверенностью сказать, каким будет курс гривны завтра. Предложение и спрос на валюту каждый день разные. Различными могут быть также настроения покупателей и продавцов валюты», — говорится в сообщении НБУ.