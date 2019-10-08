Москва, , 14:34 — REGNUM Обманутые дольщики, объединившиеся в жилищно-строительные кооперативы, — одна из основных проблем регионов в области строительства. Об этом заявил замминистра строительства Никита Стасишин в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

«У нас самое большое количество обманутых дольщиков в созданных в процедуре банкротства кооперативах это Московская область, Краснодарский край, Ростовская область и Ленинградская область. В Ленинградской области практически все проблемные объекты, где есть обманутые дольщики, составляю кооперативы, так как это была политика региона», — заявил Стасишин в ходе обсуждения законопроекта о праве дольщиков из ЖСК на компенсацию на пленарном заседании.

Законопроект, направленный на право обманутых дольщиков из ЖСК получать компенсацию из фонда помощи обманутым дольщикам. Как отметил Стасишин, такие нормы приравняют таких дольщиков к другим гражданам, не получившим свое жилье из-за недобросовестных застройщиков, и даст им право или на достройку объекта или на компенсацию утраченных средств.

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