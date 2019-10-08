Калуга, , 14:28 — REGNUM В Калужской области проектное финансирование получили пять застройщиков по шести проектам, которые строят или планируют строительство 15 домов. Об этом сообщили 8 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По информации ведомства, 70 застройщиков региона реализуют 127 проектов жилищного строительства, заключено 4953 договора долевого участия. Общая площадь застройки составляет более миллиона квадратных метров. 97 объектов, которые возводят 48 застройщиков, построены не менее чем на 30%. Они будут достроены по старым правилам привлечения средств дольщиков, сформированным до 1 июля 2019 года. Оставшиеся строительные компании должны обратиться в банки за открытием проектного финансирования или найти иные механизмы работы.

С 1 октября 2019 года строительная отрасль России перешла на новую систему финансирования с использованием счетов эскроу. Внедряемый механизм предполагает перечисление гражданами средств на счета в банки, которые будут как выдавать кредит застройщику, так и хранить деньги граждан. Внесённые деньги застройщик сможет получить лишь тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию. По старому механизму смогут работать застройщики, дома которых построены не менее чем на 30%, число заключённых договоров долевого участия — не менее 10% от общего числа квартир.

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