Киев, , 14:11 — REGNUM Только лишь 19% украинцев на сегодняшний день поддерживают введение официальной продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Владмир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такие результаты соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», были обнародованы сегодня, 8 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 73% населения Украины выступают против этой инициативы, 8% — пока что не определились.

Продажу земли иностранцам поддерживают 13% опрошенных, против выступает 81%.

Также результаты опроса показали, что почти три четверти (74%) украинцев считают, что решение о введении рынка земли должно приниматься на всеукраинском референдуме.

Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» с 28 сентября по 1 октября. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Отметим, что осенью этого года на Украине уже было обнародовано два масштабных социсследования на тему продажи земли, от Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы». Согласно этим опросам, продажу земли не одобряла примерно половина респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины заявили о намерении открыть рынок земли в стране 2 сентября. На сегодняшний день правительство уже разработало и передало на рассмотрение Рады ключевой законопроект, который регулирует продажу земли. Принять его должны до 1 декабря 2019 г., после чего начнется предварительная работа по открытию рынка. Запуск продажи земли ожидается с 1 октября 2020 года.

Президент Зеленский заявил, что покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании, а «страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами — это бред».

7 октября депутаты Одесского областного совета принял обращение к центральной власти с требованием не допустить снятия моратория на продажу земли, поскольку «кто больше даст денег, тот и урвёт кусок», и это «продажа не земли, а государственности».