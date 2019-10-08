Владивосток, , 14:04 — REGNUM Специалисты компании «Русагро-Приморье» приступили к пусконаладочным работам на элеваторе в пределах территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский», сообщает 8 октября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

Построенный элеватор — часть комплекса по производству комбикормов, который обеспечит продукцией крупный животноводческий комплекс мощностью 75 тыс. тонн свинины в живом весе. Мощность хранения зернового комплекса составляет 260 тыс. тонн, на следующем этапе она будет увеличена до 320 тыс. тонн. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Отмечается, общая стоимость инвестиционного проекта составит более 21 млрд рублей. В результате его реализации на агропредприятии будет создано 1555 рабочих мест.

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