Москва, , 14:07 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России было продано 5945 новых грузовых машин, что на 6% меньше, чем год назад. Об этом 8 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что объём продаж грузовиков отечественных брендов в России вырос, а иностранных — соответственно, снизился.

Так, доля грузовиков российских марок составляет 54,1%. Здесь, несмотря на общее падение продаж грузовиков, наблюдается рост на 1,5% — до 3216 единиц. А вот сегмент иномарок упал на 13% — до 2729 единиц. Доля же реализации этих грузовиков от общего объёма продаж сократилась до 45,9%.

Первое место по продажам среди новых грузовых автомобилей занимает КамАЗ. Это автопредприятие реализовало в сентябре 2019 года на российском авторынке 1909 единиц техники, что на 4,3% меньше, чем в прошлом году. У ГАЗа продажи увеличились на 33%, до 853 единиц. Тройку лидеров замыкает немецкий бренд MAN. За месяц грузовики этой марки приобрели 408 покупателей (-23%).

Напомним, конструкторы Ульяновского автозавода вместе со специалистами компании ООО «Авто-Фургон» разработали модель УАЗа для перевозки сыпучих грузов. Длина грузовой платформы равна 3090 мм, а грузоподъемность машины составляет 1,100 т.

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