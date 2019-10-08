Москва, , 14:03 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту обманутых дольщиков-членов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Речь идет об инициативе, которую внесли в нижнюю палату парламента депутаты всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Так, отмечают авторы инициативы, обманутые дольщики, которые объединились в ЖСК, сегодня не имеют прав на компенсацию из госбюджета.

«Мы посчитали правильным после встреч с обманутыми дольщиками, которые поставили этот вопрос, подготовить поправку к закону», — заявил накануне Володин.

Так, законопроект устанавливает, что члены ЖСК вправе получить компенсацию за счет фонда помощи обманутым дольщикам. Сумма компенсации при этом будет равна рыночной стоимости жилья, которое они не получили.