Барнаул, , 14:02 — REGNUM Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев был весьма озадачен появившейся информацией о запрете крафтового пива в России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM анонсированное вступление в силу нового регламента, он пояснил:

«В российском законодательстве не существует понятия «крафтовое пиво». У нас есть ГОСТ на производство пива, вот мы этим документом и руководствуемся. А «крафт» пришёл к нам из Европы и Америки. Это у них потребитель определяет или где-то производитель навязывает — крафтовый данный продукт или нет (сварен по особым технологиям, в домашних условиях или на мини-пивоварнях, «с любовью пивовара»).

Поэтому я не совсем понимаю, что значит «крафт уйдёт с прилавков». У нас и так законодательство запрещает добавлять в пиво ничего кроме риса, кукурузы и небольшой части несоложённого сырья. Всё остальное уже считается пивным напитком с добавлением вишни, мёда и чего хочешь».

Напомним, ранее о том, что с 2021 года в России может прекратиться производство крафтового пива, сообщило RT со ссылкой на Росстандарт. Речь идёт о вступлении в силу нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.

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