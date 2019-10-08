Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM До конца 2019 года в многоквартирных домах Свердловской области будут заменены 288 лифтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На замену и капитальный ремонт лифтового хозяйства из региональной казны в текущем году выделено 230 млн рублей. Деньги направлены по программе субсидирования, согласно которой 15% от общей стоимости производимых работ оплачивают собственники жилья или управляющие компании.

Отметим, что для того, чтобы попасть в программу софинансирования, собственникам жилья необходимо провести собрание и направить заявку в органы местного самоуправления.

Напомним, что в Свердловской области с 2016 года заменено 1647 лифтов за счёт выделенных из фонда капремонта средств.