Пермь, , 13:54 — REGNUM В Пермском крае с начала 2019 года приставам пришлось арестовать имущество в общей сложности на сумму, превышающую 3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В ведомстве указали на то, что арест имущества является эффективным стимулом для погашения долгов. Под арест попадали и квартиры, дома, земельные участки, которые находились в залоге.

В счет погашения долгов перед банками обращено взыскание на 542 объекта недвижимости общей стоимостью более 1,5 млрд рублей. За восемь месяцев продано 126 объектов на 171 млн рублей. Часть объектов (211) не выставлялась на реализацию. Взыскатели предпочли их получить вместо денег.