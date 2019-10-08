Оренбург, , 13:46 — REGNUM Оренбургская таможня оптимизирована. Ведомство ликвидировано с 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Функции, которые выполняла Оренбургская таможня, теперь возложены на Самарскую таможню. В Оренбуржье из-за процесса реорганизации под сокращение попали 56 должностных лиц.

Оптимизации подвергли и Ульяновскую таможню. Она также, как и Оренбургская таможня, присоединена к Самарской.

Штатная численность Самарской таможни после реорганизации выросла с 482 до 920 работников.

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, реорганизация проведена в целях совершенствования структуры и повышения эффективности деятельности таможенных органов.