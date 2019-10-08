Бишкек, , 13:43 — REGNUM С начала 2020 года на каждой автозаправке в Киргизии будут устанавливать приборы учета, которые будут осуществлять подсчет объемов ввозимого и реализуемого бензина и дизтоплива. Об этом заявил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, передает «Tazabek».

Выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, высокопоставленный чиновник отметил, что на такие меры правительство республики пошло для повышения эффективности борьбы с контрабандой горюче-смазочных материалов.

«Для увеличения дохода кабинет министров разработал ряд нормативно-правовых актов, по контрабанде ГСМ — с 1 января 2020 года полностью берем под контроль», — подчеркнул вице-премьер Аскаров.

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