Нижний Новгород, , 13:32 — REGNUM 18 октября авиакомпания «Ираэро» открывает прямой регулярный рейс между Нижним Новгородом и Екатеринбургом. Рейс будет выполняться дважды в неделю по средам и пятницам, сообщает международный аэропорт «Стригино».

Осуществлять перелеты будут на воздушных судах Sukhoy Superjet 100. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на 12:10 по местному времени, из Екатеринбурга — на 16:50 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября открывается прямой авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван (Армения). Осуществлять регулярные полеты будет авиакомпания Pegas Fly. Рейсы запланированы по субботам, пока до конца марта.