Магас, , 13:31 — REGNUM В Ингушетии наведут порядок в сфере инвентаризации незавершенных объектов. Правительство создало рабочую группу, которой предстоит провести эту работу и подготовить здания для передачи министерству имущества региона. Об этом было сказано в ходе совещания в правительстве республики под председательством вице-премьера Михаила Илезова, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе органа.

«В деятельность рабочей группы будут входить выявление, оформление и инвентаризация бесхозных объектов, находящихся на территории республики, для последующей передачи на баланс минимущества Ингушетии», — заявил Илезов.

Он также отметил, что этот вопрос должен быть решен до конца 2019 года.

По поручению вице-премьера в каждом муниципалитете будет выбран один специалист, освобожденный от других обязанностей, который будет заниматься вопросом бесхозных объектов.

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