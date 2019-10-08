Рим, , 13:30 — REGNUM Уклонение от уплаты налогов является одной из самых серьезных проблем для итальянской экономике, заявил во время своего выступления в Сенате страны во вторник, 8 октября, глава национальной службы статистики Istat Джанкарло Бланджардо.

Уклонение от уплаты налогов «давит» на экономику и не дает ей расти, добавил он.

Исследования показывают, что уровень уклонения остается прежним, заметного улучшения ситуации не происходит, сказал Бланджардо.

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