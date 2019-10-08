Москва, , 13:29 — REGNUM Продажи автобусов иностранных марок в России за январь-август 2019 года выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего за восемь месяцев 2019 года на российском авторынке было продано 1007 единиц автобусов иностранных брендов. Причем рыночная доля этого сегмента составила 11%.

В общей сложности в России за январь-август 2019 года было продано на 3,5% больше автобусов, чем в январе-августе 2018 года. В количественном выражении это составило 9123 единицы.

Стоит отметить, что за август 2019 года на российском авторынке было реализовано 160 новых автобусов иностранных брендов, что на 108% выше уровня продаж прошлого года.

Напомним, в Челябинске на покупку новых автобусов на газомоторном топливе требуется 4,5 млрд рублей, которые планируют получить из федерального бюджета.

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