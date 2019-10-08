Москва, , 13:22 — REGNUM Законопроект об уточнении норм госпрограммы безопасности полетов гражданской авиации внес в Госдуму первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Так, отмечает автор инициативы, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сегодня призывает все страны-участники развивать упреждающую стратегию повышения эффективности в части безопасности полетов. Речь идет, в частности, о реализации программы по безопасности полетов, которая устанавливает комплекс правил и мероприятий по ее повышению. В частности, это госполитика, цели и ресурсы в области обеспечения безопасности полетов, а также управление факторами риска и обеспечение безопасности полетов на госуровне.

Депутат предлагает уточнить понятие «система управления безопасностью полетов» и установить круг лиц, которые будут обязаны разрабатывать и внедрять у себя систему управления безопасностью полетов воздушных судов. За счет таких мер поставщики смогут системно решать проблемы безопасности перелетов и повышать эффективность обеспечения безопасности полетов каждым поставщиком обслуживания.

Кроме того, законопроект также наделяет правительство РФ полномочиями утверждать программу безопасности полетов гражданской авиации, а также программу по упрощению формальностей при международных перелетах.