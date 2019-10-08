Казань, , 13:17 — REGNUM В Татарии показатель освоения средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов, по состоянию на 1 октября составил 56,3%. Об этом заявил замглавы министра финансов республики Алексей Шишкин.

По его словам, до конца года республика должна освоить 25,7 млрд рублей в рамках 11 нацпроектов, из которых 18,1 млрд рублей выделены из федерального бюджета, сообщает «Татар-информ». До настоящего момента освоено лишь около 14,5 млрд рублей.

«Но практика показывает, что оставшиеся до конца года месяцы — более интенсивные», — отметил Шишкин и выразил надежду, что до конца года 100% средств будет освоено.

Напомним, согласно бюджетному кодексу, неосвоенные средства возвращаются обратно в федеральный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария участвует в реализации 49 федеральных проектов. В рамках реализации 43 региональных программ республика подписала 37 соглашений на предоставление средств из федерального бюджета.

Всего на нацпроекты республика выделит 52,1 млрд рублей в период с 2019 по 2021 год, из которых 34,1 млрд рублей будет получено из федерального бюджета.