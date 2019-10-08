Махачкала, , 13:16 — REGNUM Ориентировочная стоимость строительства Центра ядерной медицины в Дагестане составляет от 350 до 700 млн рублей. Инвестиционный проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что сегодня в регионе реализуется целый ряд проектов с привлечением частных инвестиций, в том числе в сфере здравоохранения. Так, например, подписано концессионное соглашение о создании в городе Буйнакске единой клинико-диагностической лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства в Дагестане Центра ядерной медицины в начале июня на полях Петербургского международного экономического форума обсудили глава республики Владимир Васильев и директор ОАО «Фармстандарт» Виктор Харитонин.

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