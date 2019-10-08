Москва, , 13:15 — REGNUM В Москве и Санкт-Петербурге порядка 50% покупаемых новых авто принадлежат сегменту SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом 8 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по август 2019 года московские автолюбители купили 72,6 тыс. машин сегмента SUV, а петербургские автолюбители за такой же период приобрели 33 тыс. таких машин. Причём в обеих российских столицах кроссоверы и внедорожники заняли около 50% местного рынка новых легковых машин. Так, в Москве на их долю приходится 51,2%, а в Питере этот показатель равен 49,9%.

Всего за первых восемь месяцев этого года в РФ было реализовано порядка 440 тыс. единиц новых кроссоверов и внедорожников. При этом 25% от данного количества пришлись на Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, за первые восемь месяцев 2019 года на покупку новых кроссоверов и внедорожников российские автолюбители суммарно потратили 866 млрд рублей. Причём на кроссовер Hyundai Creta было потрачено больше всего — 49,6 млрд рублей. На эту сумму в России было приобретено 43 836 кроссоверов данной модели.

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