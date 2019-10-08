Сеул, , 12:48 — REGNUM С января по август 2019 дефицит бюджетного баланса Южной Кореи достиг отметки в 22,3 трлн вон (~$18,64 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Известно, что отрицательный показатель баланса фиксировали в стране в 2009, 2014 и 2015 годах.

Как сообщают представители министерства, увеличение дифицита связано с сокращением доходов правительства и увеличением расходов дополнительного бюджета.

Специалисты отмечают, что без учета четырех гарантийных фондов, дефицит бюджетного баланса составляет 49,5 трлн вон (~$41,38 млрд).

За восемь месяцев года общий доход страны составил 326,6 трлн вон (~$273,05 млрд), что на 500 млрд вон (~$418,03 млн) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем налоговых поступлений также сократился на 3,7 трлн вон (~$3,09 млрд) и составил 209,5 трлн вон (~$175,15 млрд).

Общий расход, напротив, увеличился на 37,8 трлн вон (~$31,6 млрд), до 348,9 трлн вон (~$291,7 млрд).

По состоянию на конец августа долг центрального правительства составил 697,9 трлн вон (~$583,4 млрд), что на 5,7 трлн вон (~$4,76 млрд) больше по сравнению с июлем текущего года.