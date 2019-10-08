Тбилиси, , 12:43 — REGNUM 28 декабря авиакомпания «Thai Air Asia X» начнет выполнять прямые чартерные рейсы по направлению Бангког-Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

7 октября состоялась первая рабочая встреча представителей «Thai Air Asia X» с руководством TAV Georgia и агентством гражданской авиации в международном аэропорту Тбилиси. На встрече обсуждался порядок процедур начала полетов.

Чартерные рейсы будут осуществляться три раза в неделю в течение трех месяцев на аэробусе типа «Airbus 330».