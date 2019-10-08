Москва, , 12:36 — REGNUM Российская валюта 8 октября торгуется с незначительными изменениями, удерживая доллар непосредственно под отметкой 65 руб. На дневных графиках пара снова застряла между 100‑ и 200-дневными скользящими средними, прорыв одной из которых определит более четкий вектор движения котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Оставшись без значимых внутренних драйверов, рубль руководствуется техническими факторами и внешними сигналами. На графиках картина в целом выглядит нейтральной, но с понижательными рисками для рубля.

Со стороны нефти присутствует лишь символическая поддержка, пока Brent остается под отметкой $60 за баррель. Причем в сырьевом сегменте также присутствует угроза возобновления продаж.

В краткосрочной перспективе пара рубль/доллар, вероятно, будет сохранять относительно нейтральный настрой, а в конце недели волатильность может возрасти на фоне торговых переговоров США и Китая, которые могут определить настрой финансовых рынков до конца месяца.

Отсутствие прогресса, не говоря уже о сделке, повлечет обвал рисковых активов, и рубль не станет исключением на фоне растущей угрозы рецессии. Так, не исключено, что после консолидации доллар/рубль протестирует локальные максимумы в районе 65,50 руб. и превысит отметку 66 руб.», — считает эксперт.

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