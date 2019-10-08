Нижний Новгород, , 12:36 — REGNUM В Нижегородской области приняли около 500 км дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время ремонт полностью завершен на 106 объектах.

Кроме того, ведется подготовка ремонтной кампании 2020 года. Перечень планируемых к ремонту объектов сформирован с учетом предложений, которые поступили от администраций районов Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области начали с ремонта трассы Нижний Новгород — Шахунья — Киров в конце мая. Планировалось, что до конца года будет отремонтировано около 745 км дорог в регионе. В текущем году на нижегородские дороги направят 6,7 млрд рублей.

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