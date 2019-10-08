Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Из бюджета Ростова-на-Дону выделено 2,1 млн рублей на оснащение транспортных артерий светофорами. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как ожидается, указанной суммы хватит на установку 174 новых светофоров. Устройства должны появиться на улицах города-миллионника до конца 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2018 года ростовские власти уже искали подрядчика, который займется установкой светофоров и автоматизированных систем управления движением. Эти работы оценивались в 32,5 млн рублей. Исполнитель должен был предоставить двухлетнюю гарантию на выполненные работы.

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