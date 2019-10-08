Рига, , 12:29 — REGNUM С декабря этого, 2019 года, в Латвии прекратят работу восемь железнодорожных станций, а поезда на них перестанут останавливаться, сообщает сегодня, 8 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM.

Поезда перестанут останавливаться на станциях «Дендрарийс», «Озолсала», «Балтезерс», «Силциемс», «Бале», «Бренгули», «Седа» и «Сауле». В госпредприятии Pasažieru vilciens отмечают, что причиной стало по сути отсутствие пассажиров на этих станциях. В среднем на них заходят или выходят 0,2−2,6 пассажира за рейс.

При этом чиновники посчитали, что одна такая остановка, включая расходы на электричество, дизельное топливо, зарплату персонала, стоит от 2 до 4 евро, которые теперь и будут сэкономлены. Поезда перестанут останавливаться на названных станциях с 8 декабря.