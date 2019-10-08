Москва, , 12:25 — REGNUM Увеличение ставок налогов на малый бизнес в соответствии с инфляцией — это вполне нормальная практика изъятия части средств, полученных предприятиями в результате роста цен. И вполне соответствует монетарной политике, проводимой правительством России, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова, д. э. н Вячеслав Чеглов.

«Все последние годы такая практика имела место быть, исключение составляли 2016−17 гг., когда замораживался ЕНВД. Но что бросается в глаза? В 2017 г. инфляция составила 3,7%, а торговый сбор и патент выросли почти в два раза выше, в 2018 виден рост ставок выше инфляции, но уже в 1,3 раза. В 2019-м использован тот же подход.

Но вот стоит ли так делать в отношении малого бизнеса или нужен дифференцированный подход? Большая часть налогоплательщиков по ЕНВД (единый налог на вменённый доход) — это розница, общепит и сфера услуг. И именно против этой сферы приходится наибольший удар. Возьмем нелюбимую налоговиками розничную торговлю.

То есть компании, у которых от выручки (товарооборота) в виде прибыли остается 5 — 20%. Это высокозатратный бизнес: аренда, коммунальные платежи с очень дорогим электричеством, необходимость в значительных оборотных средствах (товарных запасах).

Ввести бизнес постоянно приходится в кризисных условиях, когда реальная покупательная способность населения падает несколько лет, а кредитные ресурсы не просто сверхдорогие, банки их просто боятся давать высокорисковой рознице.

А значит, если сохранить или усилить налоговый гнет (убрать ЕНВД через год и перевести всех на льготную систему, либо поднять ставки сейчас) — то малые предприятия вынуждены будут изъять средства из оборотки или закрыться. Как говорит поговорка «Баба с возу, кобыле легче».

На мой взгляд, правительство сознательно отказалось от сохранения малых предприятий в розничной торговле и отдало приоритет торговым сетям. С экономической точки зрения правильный вывод. А вот с социальной — спорный! Малое предпринимательство — это стабилизирующий фактор развития страны.

Да и не всюду и во всем сети смогут заместить предприимчивого человека. Малый бизнес в торговле и общепите надо сохранить, возможно в формах каких-то объединений, таких, например, как edeka coop (маленькие магазинчики) за рубежом.

Что касается ЕНВД — то это временный инструмент по выводу предприятий из теневого бизнеса, который свое дело сделал. В условиях цифровизации экономики есть уже другие технологии контроля за бизнесом и, наверное, пришло время от него отказаться. И тем самым устранить возможности оптимизации налогообложения крупными компаниями.

Но в условиях кризиса стоит действовать дифференцированно и не спеша. Для реальных предприятий малого бизнеса в торговле, общепита, сферы услуг надо бы сохранить этот режим или увеличить льготу в случае перевода на иные системы. И «заморозить» индексацию ставок налогов. До того времени, как экономика выйдет из кризиса (или стагнации, называй как хочешь)» — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предлагает в будущем, 2020 году, повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Такие данные следуют из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Читайте также: Минэкономразвития предлагает повысить налоги на малый бизнес почти на 5%