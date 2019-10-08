Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области в 2019 году капитальному ремонту подлежат более 1 тыс. многоквартирных домов. Большая часть из них уже обновлена. Об этом донской губернатор Василий Голубев проинформировал своих подписчиков в Instagram.

«В 2019 году мы запланировали капитально отремонтировать 1 тыс. 116 многоквартирных домов в Ростовской области. На 823 объектах работы уже завершены», — написал глава региона.

https://www.instagram.com/p/B3WPD1KhcO5/

В качестве примера он привёл дом, расположенный на улице Каширской в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в настоящее время ни региональные власти, ни общественники не удовлетворены качеством капитального ремонта зданий, являющихся объектами культурного наследия. В этом вопросе планируется изучить работу с подобными объектами в Санкт-Петербурге и Москве.