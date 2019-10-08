Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Малый бизнес переложит дополнительные затраты на потребителей, что приведет к не самым благоприятным последствиям, ведь покупательная способность населения и без того падает, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 8 октября, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя сообщения о повышении налогов для малого бизнеса.

Как сообщалось ранее, в Министерстве экономического развития предложили увеличить коэффициенты для расчета единого налога на вмененный доход, торгового сбора и стоимости патента на 4,9% в 2020 году. В 2019 году повышение составляло 2,5%.

«Прежде всего мне не до конца понятны цели правительства. Если они ищут деньги в бюджет, то у нас в различных фондах заморожено фантастическое количество денег. Причем — в стране, не самым благожелательным образом к нам относящейся, и под низкий процент. Эти деньги работают на их, а не на нашу экономику. Они размещены там вместо того, чтобы быть инвестированными сюда.

Малый же бизнес и так работает на грани рентабельности, а повышение налогов только увеличит число разорившихся. При этом предприниматели, естественно, включат новые сборы в стоимость своих товаров и услуг, от кофе до химчистки. То есть заплатит за всё это население, покупательная способность которого и так падает, что ведет к не самым приятным социальным последствиям.

В общем, это хуже, чем ошибка. Это глупость», — отметил Алексей Третьяков.