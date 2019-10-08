Сеул, , 12:22 — REGNUM С 8 по 10 октября делегация из Южной Кореи посетит Египет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской торгово-промышленной палаты.

По их словам, в состав делегации войдут 40 человек из 25 компаний, включая представителей LG Electronics, POSCO International, Samsung Electronics.

Известно, что 8 октября представители Южной Кореи примут участие в заседании Комитета по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza в Каире.

В рамках встречи стороны обсудят пути дальнейшего сотрудничества и выход южнокорейских компаний на египетский рынок.

Так же во время визита в Египет южнокорейская делегация встретится с президентом Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и посетит особую экономическую зону Суэцкого канала.