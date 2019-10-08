В максимальной ставке налога на недвижимость, которую придётся платить владельцам квартир кадастровой стоимостью свыше 6 млн рублей, нет ничего противоестественного. Об этом заявила вице-мэр Марина Андрусь на заседании гордумы в ответ на критику депутатов, сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM По данным Андрусь, 70% екатеринбургских квартир стоит менее 4 млн рублей, поэтому большинству жителей города не придётся платить максимальную ставку налога в 0,3%.

«Мы должны защитить социально незащищенные категории граждан», — сказала чиновница.

Вместе с тем у власти нет задачи ту категорию горожан, которая уже социально защищена и обладает хорошими доходами, подчеркнула Андрусь.

Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года. По мнению депутатов, максимальную ставку налога в 0,3% от кадастровой стоимости стоит облагать владельцев квартир от 7 или 8 млн рублей, но никак не от 6 млн рублей, как предложили в горадминистрации.

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