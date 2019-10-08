Троицк, Челябинская область, , 12:14 — REGNUM В Челябинскую область не пустили из Казахстана 100 кг. свинины. Инцидент произошёл 7 октября в пункте предварительного уведомления «Бугристое», сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Мясо следовало через Троицк из Кустаная. Конечным пунктом маршрута был Южноуральск. Однако на границе выяснилось, что у груза нет сопроводительных документов, которые бы подтвердили его безопасность.

В итоге должностные лица постановили вернуть груз назад, чтобы на него оформили документы. Примечательно, что товар перевозил гражданин России. С ним провели беседу, в ходе которой разъяснили порядок провоза грузов, подконтрольных ветнадзору, по территории ЕАЭС.