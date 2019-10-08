Магас, , 12:08 — REGNUM В Ингушетии ежегодно теряется из-за неблагоприятных погодных условий большая часть урожая. Власти региона озаботились проблемой спасения урожая. С призывом принять меры к заинтересованным министерствам обратился глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе главы субъекта.

Он высказал свое недовольство результатами работы ответственных ведомств на совещании 7 октября, заявив:

«То, что часть сельхозугодий республики, особенно земли Сунженского и Малгобекского районов, находятся в зоне рискованного земледелия, известно далеко не первый год. Но, тем не менее, ситуация с потерей урожая в связи с неблагоприятными погодными условиями повторяется из года в год. Значит, работа построена некорректно — и это нужно менять».

По словам Калиматова, в нынешнем году из-за засухи в шести районах Ингушетии погиб урожай на площади 33 567 га.

Глава республики призвал срочно принять меры, чтобы не допустить гибели посевов в будущем году. При этом надо задуматься о применении засухоустойчивых сортов семян, возрождении мелиоративной системы, восстановлении вырубленных лесополос и других мерах.

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Напомним, в Ингушетии в 2019 году неоднократно вводился режим ЧС из-за засухи и других неблагоприятных погодных условий, которые повлияли на гибель урожая в шести районах субъекта.