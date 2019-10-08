Москва, , 12:07 — REGNUM Судя по всему, государство продолжает верить в то, что оно сможет гораздо эффективнее управлять денежными средствами, чем население России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, комментируя планы Минфина РФ повысить налоги и для бизнеса, и для граждан.

«Несмотря на профицитный бюджет и солидные резервы, правительство явно не собирается останавливаться на увеличении НДС и манипуляциях с пенсионными средствами, так как, по мнению чиновников, спасти экономику смогут только дополнительные деньги на государственных счетах.

Это вопрос экономических взглядов: в то время, когда даже в коммунистическом Китае снижают фискальную нагрузку в рамках стимулирования экономики, отечественные регуляторы придерживаются еще более консервативных взглядов. А ведь снижение налогов уже не раз оказывалось эффективным.

Свежий пример — Китай: за семь месяцев налоговых послаблений бюджет лишился порядка 1,35 трлн юаней, однако большая часть этих денег была потрачена бизнесом на техническую модернизацию, расширение производства и позитивно сказалось на доходах сотрудников: объем инвестиций в производство вырос на 13%, а в 2019 году ежедневно регистрировалось около 19 тыс. новых юрлиц.

В случае с российскими инициативами стоит ожидать обратного эффекта: в первую очередь, как это у нас водится, пострадает малый бизнес и обычные граждане.

Не думаю, что правительство будет экспериментировать со ставками для крупных компаний, так как они и так уже находятся на достаточно высокой отметке. Чего не скажешь про малый бизнес: индивидуальных предпринимателей и самозанятых — здесь налоговые ставки имеют весьма большой простор для увеличения.

Прирост фискальной нагрузки приведет к удорожанию продуктов: увеличенный НДС до сих пор вносит высокий вклад в инфляцию в отдельных регионах страны ввиду особенностей структуры потребления. Например, если рост цен в Республике Алтай снизился до 1,4% в сентябре, то в Иркутской области инфляция была равна 6,5%.

Таким образом, любое увеличение налогов будет приводить к трудно прогнозируемым и долгоиграющим последствиям. Возможно, «пострадают» и богатые: Минфин планирует изменить правила для налогообложения состоятельных граждан и обязать их платить налоги, даже если они проводят в стране менее 90 дней в году.

Одновременно с этим ведомство хочет уравнять ставку по НДФЛ для резидентов и нерезидентов, которые сейчас равны 13% и 30% соответственно. В случае принятия законопроектов налоговые поступления могут быть увеличены, а иностранцам работать в России станет несколько выгоднее», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года Минфин планирует повысить налоги для граждан России. В частности, осуществить перевод более широкого круга объектов имущества на налогообложение по кадастровой стоимости и ввести новый туристический сбор.

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