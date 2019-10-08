Тбилиси, , 12:07 — REGNUM За девять месяцев Грузия экспортировала в 50 стран около 65,2 млн бутылок (0,75 л) вина, что на 10% больше, чем за тот же период в 2018 году. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на национальное агентство вина.

Грузинское вино

Как отметили в агентстве, стоимость экспортируемого вина увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигла $164 млн.

Самые большие объемы грузинского вина закупили Россия (41 112 235 бутылок), Украина (6 766 841 бутылок), Китай (5 334 939 бутылок), Польша (2 905 372 бутылок), Казахстан (2 477 358 бутылок).

В агентстве отметили, что Грузия увеличила экспорт на стратегические винные рынки: США — 60% (533 206 бутылок), Великобритания — 40% (93 067 бутылок), Польша — 18% (2 905 372 бутылок) и Китай — 11% (5 334 939 бутылок). Вырос экспорт вина и в Россию: на 11% (41 112 235 бутылок).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июля 2019 года Грузия экспортировала в Россию 3,55 млн бутылок вина, что на 27% меньше, чем в июле 2018 года.

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