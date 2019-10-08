Чита, , 11:56 — REGNUM Средства президентского гранта позволили отметить специальными указателями охраняемые природные территории Забайкалья. Как пояснили сегодня, 8 октября, в пресс-службе забайкальского губернатора, речь идёт о завершении первого этапа проекта «Заповедными тропами Забайкалья». Его реализует Забайкальская региональная общественная экологическая организация «Арбагар».

Охраняемые природные территории Забайкалья отмечены специальными указателями на средства президентского гранта Правительство Забайкальского края

На то, чтобы члены этой экологической организации смогли проводить выездные экологические лагеря, а также изготовить и остановить специальные стенды — указатели на русском, английском, китайском и монгольском языках предусмотрено более 400 тысяч рублей.

На первом этапе общественники намерены установить природоохранные знаки, указатели и информационные щиты на трёх из десяти памятников природы. Это Смоленские скалы, Кадалинские скалы и гора Палласа. А всего в Забайкальском крае насчитывается 64 памятника природы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа на его жителей стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Привлечению федеральных ресурсов в регион способствует и новая экономическая политика новых властей Забайкалья, направленная на максимальное участие в программах, предусмотренных национальными проектами.

В первом конкурсе президентских грантов 2019 года забайкальские некоммерческие организации выиграли почти 18 миллионов рублей. В середине сентября 2019 года на средства президентского гранта, потраченные на реализацию проекта «Стадион моей мечты» позволили организовать новые спортивную площадку для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы.

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