Подольск, Московская область, , 12:13 — REGNUM В Подольске устранили нарушения при строительстве трехэтажного склада, застройщиком которого выступает ООО «НПП» Уральские минералы». Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

По итогам проверки склада устранили нарушения требований технических регламентов и проектной документации. Как заявил начальник ведомства Артур Гарибян, строящейся объект предназначен для осуществления логистических операций и состоит из нескольких функциональных зон, включая складские зоны, помещения под аренду и дополнительные помещения. Общая площадь склада составляет 11,5 тыс. м кв., а вместимость — 7345 тонн. На данный момент строительство завершено на 50%, работы планируется завершить во втором квартале 2020 года.

«На объекте ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций, устройству полов и внешних инженерных сетей», — добавил Гарибян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Химках завершили строительство дома в составе ЖК «Экоград на Микояна».

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